В Нидерландах член горсовета города Гаага от ультраправой "Партии Свободы" Вилли Дилле совершила суицид. Об этом сообщает AD со ссылкой на окружение политика.

Женщина ушла в отпуска, а накануне трагедии опубликовала в Facebook видео, на котором она сказала, что была изнасилована мусульманами в марте 2017 года, в день выборов.

"Я просто хочу, чтобы мир узнал правду. 15 марта 2017 меня похитили, изнасиловали и угрожали мусульмане, потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете, - говорит Дилле в этом ролике. - После того, как это произошло, я никому не сказала, я просто провела дебаты на следующий день", - отметила она.

В видеоролике она объявила, что уходит из политики. По словам Вилли Дилле, недавно ей угрожали смертью, заявив, что "мы скоро перережем вам горло и дадим истечь кровью".

"Я просто боюсь, что они повредят моим детям, моим близким. Я не могу с этим смириться. Они не любят женщин. Я им совсем не нравлюсь", - добавила она. Дилле обвинила другого депутата Арнуда Ван Доорна в организации изнасилования. Она также назвала его "ужасно злым человеком", который ее ненавидит.

Ван Доорн заявил в Twitter, что рассматривает возможность подачи иска за клевету. Он находится в отпуске. Коллеги по партии пожелали семье и друзьям погибшей силы, чтобы преодолеть эту огромную утрату.

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