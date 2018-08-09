В Киеве на улице Генерала Наумова на пожарном лестничном марше повесилась молодая женщина. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла накануне, 8 августа, около 20:00. По словам местных жителей, перед самоубийством выпившая женщина пришла к мужчине, который проживает в этом доме. Соседи слышали, как они ссорятся. После этого женщина вышла на улицу, а через некоторое время ее обнаружили между лестничными пролетами первого и второго этажа. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть женщины.

Также очевидцы рассказали, что погибшая 1987 года рождения повесилась на ремешке от сумки, а в руках у нее был ее любимый плюшевый мишка.

Фото: kiev.informator.ua

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности инцидента.

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье нашли повешенным экс-главу организации, ремонтировавшей памятники советских времен.

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