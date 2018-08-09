Антициклон Йоханнес по-прежнему определяет погоду на территории Украины и, поэтому, в пятницу, 10 августа на территории страны будет сухая и солнечная погода, днем до +31 градуса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщали синоптик Наталья Диденко.

"Пятница в Украине будет сухой, солнечной и с красивыми белыми пушистыми облаками для фотографирования. Так решил антициклон, который охватывает все области Украины. И сегодня, и завтра", - сообщила Диденко.

Она пишет, что 10 августа в Украине будет без осадков, температура воздуха +24+29, на Закарпатье и на Юге +26+31 градус. В Киеве - без осадков и не выше +28 градусов. "Идеальные условия для работы на свежем воздухе, прогулок, развлечений для детей и молодежи, которые еще или уже оказались в городе", - сообщает синоптик.

По ее данным, в субботу до Запада Украины подойдет атмосферный фронт, который снова напомнит о дождях с грозами и ослабит температуру воздуха еще на несколько градусов. В воскресенье вечером фронт дойдет до северных областей.

А вот со вторника и среды опять ожидается усиление жары.







Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что 9 августа в Украину придет безжалостная летняя жара.

Также мы писали о том, что причиной этого стал безоблачный антициклон Йоханнес.