Новое воинское приветствие "Слава Украине!" впервые официально прозвучит на торжественном параде ко Дню Независимости Украины в Киеве. Законодательно прописать новый "слоган" планируется на осенней сессии Рады.

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко во время посещения одного из заводов госконцерна "Укроборонпром". Его цитирует пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, слова "Слава Украине! Героям слава!" станут официальным приветствием Вооруженных сил уже в этом году. Такое приветствие должно прозвучать на параде по случаю Дня независимости 24 августа.

"Мы посоветовались с министром обороны, на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством и я принял решение, что начиная с 24 августа эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины", - заявил Порошенко.

Он добавил, что "Слава Украине!" планируется официально ввести после начала очередной сессии украинского парламента и соответствующего решения Верховной рады. Глава государства отметил, что введение нового приветствия требует внесения изменений в уставы всех войск ВСУ.

"После завершения надлежащих процедур эти слова и это приветствие станет официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины", - заявил он.

Фото: twitter.com/poroshenko

"Страна" разбиралась, как в армии относятся к указанию Порошенко ввести приветствие "Слава Украине!". "Если бы новое приветствие помогло бы спасти жизнь хоть паре наших солдат, я бы его кричал все время без остановки…".

Напомним, что Петр Порошенко поручил до Дня независимости Украины разработать законопроект, который закрепит замену военного приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем здравия!".