Ни один из задействованных в расследовании нападения на активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк работников полиции не имел с ней конфликтов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Полицейские действительно работают эффективно и самоотверженно. Ни одно из задействованных подразделений полиции не имело конфликтов с потерпевшей", - заявил Аброськин.

Он также уверяет, что человек, который действительно конфликтовал с Гандзюк, в полиции Херсонской области не работал.

"Относительно человека, который действительно конфликтовал с потерпевшей, то в подразделениях ГУ НП в Херсонской области он не работал и не работает", - сказал заместитель председателя Нацполиции.

Он выразил уверенность, что "все причастные к этому ужасному преступлению в отношении женщины будут установлены и задержаны".

Фото: facebook.com

Напомним, что 31 июля в Херсоне неизвестный облил сотрудницу горсовета и активистку Екатерину Гандзюк серной кислотой. Девушка госпитализирована с ожогами.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось фото второго подозреваемого в "кислотном" нападении на Гандзюк.

Также мы сообщали, что суд взял под стражу "кислотного маньяка" Новикова, который обвиняется в нападении на Гандзюк.