В четверг, 9 августа украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон. Сумму за его трансфер оценивали в 16 млн фунтов. Предыдущий футбольный клуб украинца Александра Зинченко - Уфа мог еще раз обогатиться за счет его перехода. Но наш игрок отказался уходить из команды Пепа Гвардиолы.

Об этом сообщил журналист Дэвид Сенсан в Twitter.

Из этих 16 миллионов Манчестер Сити был бы вынужден передать около 4 миллионов фунтов бывшему клубу украинца, российской "Уфе".

Зинченко выступал за "Уфу" в период с 2015 до 2016 года, сыграл 31 матч и отметился 2-мя голами. Уже 12 августа Александр в составе Манчестер Сити может начать новый сезон АПЛ матчем против лондонского Арсенала.

Фото: twitter.com/RFN_David

Как сообщала "Страна", Хосеп Гвардиола рассказал о трансферном бюджете английского клуба шейха Мансура.

Напомним, что Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе Манчестер Сити.