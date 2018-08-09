Президент Сербии Александр Вучич поддержал разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии - с целью избежания конфликтов в будущем.

Об этом сообщает РТС.

"Я выступаю "за", и не скрываю этого, всячески поддерживаю и представляю это как свою политику, получит ли она поддержку народа или нет, но выступаю за разграничение с албанцами", - сказал он.

Он также подчеркнул, что успех в разграничении будет зависеть не только от Сербии. "Для танго нужны двое", - констатировал сербский президент.

Он также подчеркнул, что наличие территории, где неизвестно "кому что принадлежит" является источником потенциальных конфликтов и проблем.

"Страна" разбиралась, грядет ли новая война в Косово и почему Сербию поддерживают и Россия, и Украина.

Обострение началось с того, что на севере Косово, где живут в основном сербы, косовский спецназ задержал и выдворил сербского политика Марко Джурича. В правительстве Сербии он отвечает за улаживание сербско-косовского конфликта.

По иронии судьбы, Джурич приехал в сербский анклав поговорить об урегулировании конфликта с Косово. При этом спецназовцы действовали очень жестко – избивали сербов, пытавшихся защитить Джурича.

Отметим, что министр обороны Сербии заявил, что Автомайдан создали западные спецслужбы.