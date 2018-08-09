Появилось видео ракетного удара по Израилю из Сектора Газа
Из сектора Газа по территории Израиля выпустили восемь ракет. Системе противоракетной обороны "Железный купол" удалось перехватить две из них.
Видео ракетного удара опубликовали в Twitter Israel News Agency.
=== ISRAEL UNDER ATTACK ===— Israel News Agency (@Israel_News_INA) 8 серпня 2018 р.
Six #Jewish civilians injured - children in #Sderot, #Israel, run as rockets from #Gaza explode near them.pic.twitter.com/92MdYiXPWA#Iran #Hamas #Jihad #Jewish #IDF #terrorism@AFP @AP @Reuters @cnni @jaketapper @URJPresident @JGreenblattADL @nytimes
"Шесть гражданских еврейских жителей пострадали - дети из Сдероту, прячутся и убегают когда у них взрываются ракеты из Газы", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром Израиль ответил на на ракетный обстрел боевиками территории Израиля, совершенный из сектора Газы. Военные Израиля заявили, что в результате авиаудара были уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты боевиков.
Ранее Страна" писала о том, что американская баллистическая ракета Minuteman III взорвалась над Тихим океаном.