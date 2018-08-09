Из сектора Газа по территории Израиля выпустили восемь ракет. Системе противоракетной обороны "Железный купол" удалось перехватить две из них.

Видео ракетного удара опубликовали в Twitter Israel News Agency.

"Шесть гражданских еврейских жителей пострадали - дети из Сдероту, прячутся и убегают когда у них взрываются ракеты из Газы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром Израиль ответил на на ракетный обстрел боевиками территории Израиля, совершенный из сектора Газы. Военные Израиля заявили, что в результате авиаудара были уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты боевиков.

Ранее Страна" писала о том, что американская баллистическая ракета Minuteman III взорвалась над Тихим океаном.