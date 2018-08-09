Украинка из Луцка Елена Романенко лишилась руки на заработках в Польше, так как владелец прачечной запретил спасателям разрезать стиральную машину болгаркой. Об этой жуткой истории Елена рассказала в своем видеообращении в YouTube.

По ее словам, после двух недель поисков работы в Польше ей удалось устроиться в прачечную в поселке Любонь, возле Познани.

"Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. Так часто, что нас перебрасывали с одной машины на другую", - говорит Елена.

Елена вспоминает, что когда одну простыню затянуло в машину, она стала вытаскивать ее рукой. Но машина стала затягивать и саму девушку.

"Я сильно закричала. Ко мне сразу подбежала полячка и двое украинок. Женщина-бригадир ни разу не подошла. Минут через 20 приехали спасатели. Один из них снял с брюк ремень, чтобы перетянуть мне руку. Затем прибыли врачи "скорой". Спасатели хотели разрезать машину, чтобы достать мою руку, которую затянуло выше локтя. Но владелец прачечной запретил это делать. Руку удалось освободить только через час", - добавила она.

Женщину сразу госпитализировали в больницу, сделали две операции, но руку спасти не удалось.

Видео: youtube.com

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