Апелляционный суд Киева отказался передавать заключенного народного депутата Украины Надежду Савченко на поруки и оставил ее под арестом до 7 сентября 2018 года. Об этом сообщил председательствующий судья Олег Присяжнюк, передает УНН.

"Апелляционные жалобы удовлетворить частично. Постановление судьи Шевченковского районного суда Киева отменить. ...Новое решение, которым удовлетворить ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ, согласованное с прокурором военной прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения Савченко - удовлетворить. Продлить Савченко срок содержания под стражей продолжительностью 57 дней, а именно - до 7 сентября 2018 года", - огласил решение судья Присяжнюк.

Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно.

В конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В Верховной Раде Надежду Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают. Это преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

В конце июля 2018 года ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время следствия по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы.

"Страна" разбиралась, как "Восьмерка", "Кедр" и "Одесса" загнали в капкан Надежду Савченко.

Как сообщала "Страна", суд Киева перенес рассмотрение апелляции защиты Савченко на 9 августа. На заседании суда Савченко назвала выдвинутые против нее обвинения - сюрреализмом.

Напомним, что Савченко подала иск о защите чести и достоинства к Главной военной прокуратуре.