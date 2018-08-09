Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по Йемену, в результате которого был уничтожен автобус, в котором находились дети. В итоге по меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 были ранены. Об этом сообщает Associated Press.

Йеменские племенные лидеры сообщают, что авиаудары в северном Йемене были нацелены на оживленный рынок в провинции Саада и автобус с детьми.

Старейшины обвиняют коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, в войне против шиитских повстанцев Йемена. Международный комитет Красного Креста сообщил о поступлении в больницы десятков погибших и пострадавших в результате удара.

В свою очередь повстанческое телевидение Al Masirah TV сообщает, что в результате нападения погибло 39 человек и 51 ранен. Среди них в основном дети.

Напомним, в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.

Ранее "Страна" сообщала, что арабская коалиция начала атаку с моря и воздуха на крупнейший порт Йемена.

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