Всеукраинский аграрный совет (ВАС) прогнозирует подорожание хлеба осенью. Об этом сообщил заместитель председателя ВАС Денис Марчук на своей странице в Facebook.

"Относительно возможного увеличения стоимости хлеба в ближайшие несколько месяцев, то высока вероятность, что осенью буханка пшеничного хлеба из муки первого сорта будет стоить порядка 17-18 гривен", - написал он.

По словам Марчука, рост цен на хлеб могут спровоцировать несколько факторов. В частности, подорожание муки, цена которой за короткое время увеличилась на 1,5 гривен за килограмм.

Кроме того, на стоимость хлеба влияет рост цен на природный газ и электроэнергию, на горюче-смазочные материалы и увеличение расходов на оплату труда.

Также формирование цены на хлеб привязано к курсу валюты. По словам Марчука, удешевление национальной валюты на 1 гривну вызывает рост стоимости хлеба в среднем на 50 копеек.

Это связанно с тем, что все оборудование, которое используют пекари, приобретается преимущественно за иностранную валюту.

Фото: facebook.com

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