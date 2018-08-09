Печерский райсуд Киева вновь разрешил задержать Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и бывшего начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Коряка.

Мотив - привод в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства по делу митрополита Александра Драбинко. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

С тремя ходатайствами обратился в суд старший следователь ГСУ ГПУ. Он просил разрешить задержание Януковича, Захарченко и Коряка для привода их в суд, где им будет избрана мера пресечения.

Следственный судья, который рассматривал эти ходатайства ГПУ, пришел к выводу о "наличии обоснованного подозрения" в совершении упомянутыми лицами уголовных правонарушений и удовлетворил ходатайство.

В постановлении также указано, что в случае задержания подозреваемых, не позднее 36 часов их должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

Кроме того, это постановление приобретет законную силу до 31 января 2019 года, если только подозреваемого не доставят ранее в суд или прокурор отзовет это решение.

В ноябре 2016 года Генпрокуратурой было составлено сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу в уголовном производстве по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а также другими работниками правоохранительных органов города Киева, при незаконном лишении свободы личного помощника Предстоятеля Украинской православной церкви архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Александра Драбинко).

Как сообщала "Страна", Виктору Януковичу официально назначили нового государственного адвоката. Ранее было принято решение заменить назначенного Януковичу накануне госадвоката Виктора Овсянникова.

Сам "замененный" адвокат слетал к Януковичу в Россию и показал совместное фото.