В четверг, 9 августа, в Шевченковском суде Киева началось заседание по делу об убийстве публициста Олеся Бузины.

"За честь своего сына я буду бороться до конца и я одержу победу. Я - сумею победить", - заявила в ходе судебного заседания Валентина Павловна, мама убитого Олеся Бузины. Также она посоветовала адвокату обвиняемых Андрею Федуру быть осторожнее в словах и заявлениях.

В ответ адвокат сказал, что "он и так очень осторожен и боится, что какой-то дурак с улицы, услышав это заявление может что-то учудить".

Обвиняемым Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Также возможно - пожизненное заключение.

Видео: youtube.com/Страна.ua

"Страна" ведет онлайн-репортаж происходящего в зале суда.

Напомним, что мама Олеся Бузины написала письмо Трампу о том, как "неонацисты застрелили ее сына на пороге дома".