В Украине с 2019 года творческие конкурсы для абитуриентов будут проходить перед проведением внешнего независимого тестирования (ВНО). Об этом во время пресс-конференции сообщила глава Министерство образования и науки Лилия Гриневич, передает 112 Украина.

"В следующем году мы планируем разработать четкий график проведения всех творческих конкурсов, чтобы они не совпадали по времени среди университетов, и перенести их все до проведения внешнего независимого оценивания. Сейчас абитуриент лимитирован: если университеты назначили в тот же день творческий конкурс, он не может реализовать свое право выбора, а вынужден идти лишь в один университет", - отметила она.

Напомним, на поступление в вузы для получения образовательной степени бакалавра в 2018 году подали заявления 146 085 абитуриентов. По итогам внешнего независимого оценивания 222 участника смогли получить максимальный балл за тест. В апреле Минобразования обнародовало количество бюджетных мест в вузы в 2018 году - 191 100 человек.

Списки претендентов на бюджетные места в вузах были обнародованы 2 августа. В частности, рекомендации получили 58 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).

Ранее "Страна" сообщала, что вузы назвали рекомендованых к зачислению абитуриентов.

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