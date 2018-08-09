В июле Украина экспортировала 36,7 тыс. тонн сахара. В сравнении с июнем снижение составило 46%.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

"Основные поставки сахара в июле осуществлялись в Узбекистан - 89%. Также незначительные отгрузки были в Молдову - 4%, Азербайджан - 3% и Таджикистан - 2%", - заявила руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

По ее словам, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка, отечественные производители за 11 месяцев текущего маркетингового года поставили на внешние рынки 538 тысяч тонн сахара.

"И хотя это на 26% меньше по сравнению с прошлогодним показателем, следует учесть, что мировые цены снизилась почти вдвое, а перепроизводство сахара в мире оценивается в 7-9 млн тонн. Даже при таких условиях, производители выполнили все международные обязательства и сняли избыток сахара с внутреннего рынка", - указали в ассоциации.

Как сообщала "Страна", в Германии врачи призывают ввести "налог на сахар". Другими мерами распространение ожирения и диабета в Германии не остановить.

Напомним, что Великобритания вводит налог на сахар в безалкогольных напитках.