В ООН требуют от Украины возобновить расследование по Иловайскому котлу
Мониторинговая миссия ООН по правам человека недовольна качеством расследования Украиной Иловайской трагедии. Об этом на брифинге сказала глава миссии Фиона Фрейзер, передают "Украинские новости".
"По истечению 4 лет после событий под Иловайском стороны конфликта сделали ограниченные шаги касательно расследования сообщений о нарушении международного права, прав человека и гуманитарного права, особенно тех, которые были совершены в отношении гражданского населения", - сказала она.
Фрейзер уточнила, что правительство Украины и Генеральная прокуратура недостаточно уделяют внимания нарушениям, совершенными украинскими военными в ходе боев. "Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование", - отметила она.
Фрейзер подчеркнула, что сотрудники миссии ООН непосредственно прибыли в Иловайск и опросили около 80 гражданских лиц, которые сообщили о нарушениях. Согласно отчету ООН, в ходе боев за Иловайск погибло 366 и было ранено 429 украинских военных, еще около 300 были взяты в плен. Также погибло не менее 36 гражданских лиц и разрушено 600 домов.
По данным мониторинговой миссии, в боях принимали участие российские войска, которые также нарушали международное гуманитарное право. В частности, зафиксированы факты пыток пленных и жестокого обращения с ними.
Мониторинговая миссия ООН рекомендует Верховной Раде возобновить работу временной следственной комиссии для эффективного расследования Иловайской трагедии.
Ранее "Страна" сообщала, что полиция выясняет, как вещи погибших в Иловайском котле бойцов, оказались на свалке.
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