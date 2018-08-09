Во время раскопок на месте поселения коренных американцев в штате Джорджия археологи нашли человеческие останки и медный браслет. Находка позволяет допустить, что древние американцы были имели разветвленные торговые пути и покупали товары из дальних мест.

Также по мнению археологов, развитые торговые пути могли служить не только для доставки товаров, но и для передачи культурных ценностей, убеждений и социальных норм. Об этом сообщает Phys.org.

Бронзовый браслет и кремированные останки семи человек были найдены в центре кольцевых сооружений. Такие постройки, по мнению археологов, коренные американцы использовали в качестве жилых помещений и ритуальных объектов.

"Наши исследования свидетельствуют о том, что коренные американцы, которые жили примерно 3,5 тысячи лет назад, были втянуты широкие торговые сети, которые простирались на более дальние расстояния, чем мы считали ранее (более 1,5 тысяч километров), и охватывали различные регионы", – отметил один из исследователей Мэтью Сенгер.

С помощью масс-спектрометрии ученые установили, что браслет был изготовлен в районе Больших озер, на расстоянии более чем 1 500 километров от стоянки. Ареал использования меди из данного источника оказался почти на тысячу километров шире, чем предполагалось ранее, и именно это указывает на существование большой сети торговли, охватывающей как минимум половину континента.

К тому же, выявление кремированных останков свидетельствует о том, что Большие озера и регион обнаружения находок были более тесно связаны, чем считалось ранее. Ведь использование кремации в то время на юго-востоке отсутствовало, однако широко практиковалось на севере.

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