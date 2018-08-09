Один человек погиб и шестеро пострадали в результате автомобильной аварии с участием "Mercedes" и микроавтобуса "Renault", которая минувшей ночью произошла на Николаевской трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что "Mercedes" на зарубежной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Renault". В результате четверо пассажиров легковушки и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. К сожалению, от полученных травм один из пассажиров "Mercedes" - 40-летний гражданин соседнего государства - в больнице умер", - уточнили в полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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