Обращение матери находящегося в тюремной больнице украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о помиловании к президенту России Владимиру Путину - уже передано на рассмотрение специальной комиссии.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова по итогам разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой. Одной из тем их беседы стал вопрос о переводе Олега Сенцова на лечение в Москву.

По ее словам, обсуждался вопрос обмена Сенцова на россиянина Алексея Седикова, однако переговоры не увенчались успехом - Москалькова заявила, что РФ считает украинского режиссера своим гражданином, поэтому об обмене речь не идет.

"Впрочем, ситуация требует быстрого реагирования. От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания. Выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая погрешность может стать роковой. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии. Поэтому я попросила Татьяну Москалькову, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или же в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, необходим самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь", - заявила украинский омбудсмен.

Она также добавила, что попросила Москалькову ускорить рассмотрение дела о помиловании Сенцова ввиду критической ситуации с его здоровьем.

Спустя 20 минут Денисова сообщила, что получила звонок от Москальковой, в ходе которого та рассказала о "стабильном состоянии" Сенцова и его отказе от перевода в городскую больницу в Лабытнаги. "Цитирую: "У нас свободная страна, человек сам принимает решение, в какой больнице ему находиться", - уточнила Денисова.

"Впрочем, я настояла на том, чтобы уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Олега, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним, чтобы мы убедились, что его состояние действительно стабильное. Сейчас она (Москалькова, - Прим.Ред.) займется организацией этого визита", - отметила украинский омбудсмен.

Накануне Сенцов написал сестре, что "конец близок, и это не про освобождение". Он почти не встает с кровати. После этого Денисова заявила, что Украина готова обсуждать любые условия обмена Сенцова.

14 мая этого года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Сегодня, 9 августа, продолжается 88-й день его голодовки.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщала "Страна", сестра Сенцова заявила, что он при смерти, и за ним нужно отправлять медицинский самолет. По словам адвоката, пульс у Олега замедлился до 40 ударов в минуту.