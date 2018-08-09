Международный аэропорт "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропортов. Об этом написал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в Facebook.

Фото: facebook.com

АМКУ наложил штраф на аэропорт из-за установления завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям.

"Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении решения и уплате штрафа (приложено платежное поручение). Государственный уполномоченный и департамент проанализируют информацию, полученную от ГП "Аэропорт "Борисполь", на предмет надлежащего и полного исполнения решения", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 июня Верховный Суд признал правомерность решения АМКУ в деле против "Борисполя". Тогда сообщалось, что согласно решению АМКУ, аэропорт злоупотребил доминирующим положением, что выразилось в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении при согласовании внутренней документации компании "Интеравиа".

Ранее "Страна" писала о том, что Антимонопольный комитет отказался расследовать повышение платы за проезд в Киеве.

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