В четверг, 9 августа, в Шевченковском суде Киева началось заседание по делу об убийстве публициста Олеся Бузины. Обвиняемым Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На заседание пришли мать Олеся Валентина Павловна и адвокаты подозреваемых - Андрей Федур и его сын Глеб. Журналистов практически нет. Также в первом ряду сидят кандидаты в присяжные.

Мама Олеся Бузины Валентина Павловна. Фото: Кирилл Малышев/"Страна"

Кандидаты в присяжные. Фото: Кирилл Малышев/"Страна"

Не пришел в суд адвокат подозреваемых Александр Дульский – уважительной причины он не указал. Но, несмотря на это, прокурор и потерпевшие посчитали, что проводить заседание можно без него. Хотя другой адвокат, Федур, уверен, что без него проводить судебное заседание невозможно: "Спасибо судье и прокурору за нарушение закона. Уверен, что теперь дело легко можно будет выиграть в Европейском суде", - заявил Федур.

После этого в суде зачитал права и обязанности присяжных. Ожидается, что вскоре прокуратура и адвокаты будут по очереди задавать вопросы кандидатам.

12.58 Прокурор дает отвод кандидату Крамаренко, поскольку, как оказалось, она принимала участие в избирательных компаниях, а обвиняемые делали заявления и обращения к народным депутатам.

И потому у него есть мнение о ее предвзятости.

12.50 А сам Федур снова выступает. По его словам, суд должен был принять отвод, а потом уже слушать дело

Но вместо этого, судьи решил сначала дослушать кандидатов присяжных, а потом уже брать отвод. Приступили к пятому кандидату, ее зовут Инна Крамаренко.

12.45 Суд констатировал злоупотреблением права защитника со стороны Федура.

12.42 Видео слов мамы Бузины:

12.33 Причины для требуемого отвода судей таковы: "Они как судьи не могут установить объективное решение, поскольку они судьи суда, который ликвидируется, и у них есть проблема, что они "сейчас не судьи в принципе". И главный вопрос в их судьбе сейчас, пройдут они переаттестацию в новый суд или нет". Отсюда, по мнению Федуров, следует вывод, что "суд не может быть беспристрастным и незаангажированным".

12.26 Федуры требуют дать отвод уже судье, проводящему заседание. И требуют для этого перерыв.

12.24 Четвертой кандидату (Мария) Федуры требуют дать отвод. Суд размышляет.

12.23 Федур начал требовать объявить перерыв в заседании.

12.19 Тем временем проводится опрос уже третьей кандидата (зовут Елена) в присяжные. Ситуация во многом повторяется - из-за нежелания стороны защиты проводить процесс при отсутствии коллег. Правда, в этот раз лично Федур сомневается в ее объективности.

12.11 Выступила Бузина. Попросила быть Федура осторожным. Напомнила, что будет за честь своего сына бороться до конца.

На это получила ответ, что "убийц ее сына никто не искал", а "его подзащитные просто попали неудачно". Федур утверждает, что сможет это доказать.

12.10 Если коротко, то конфликт сейчас в том, что суд продолжил заседание без адвокатов обвиняемых.

И теперь Федуры каждый раз при опросе кандидатов в присяжные говорят, что без отсутствующих коллег не могут дать ответа

12.08 Отметим, что, сейчас проводится опрос кандидатов в присяжные (всего их пятеро). Им по очереди задают вопросы все участники процесса, после чего решается вопрос, давать им отвод или нет.

Что касается первой, Валентины, то представители Бузины напомнили, что согласно закону она должна подать декларацию за последний год (обязательное условие для присяжных), но отвода ей пока не дают. Оба Федуры сказали, что они не могут дать отвод ей, поскольку отсутствуют другие адвокаты.

11.45 Федур спросил у первой кандидата в присяжной по имени Валентина, будет ли справедливым суд в контексте ЕКПЧ, "если сегодняшнее заседание проходит с жесткими нарушениями и обвиняемым не было предоставлено права на защиту". Адвокат Бузины выступил против этого вопроса, поскольку он "касается предположений"

Первая кандидат вприсяжная по имени Валентина. Фото: Кирилл Малышев/"Страна"