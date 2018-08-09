В Киеве пешеходную зону улицы Крещатик планируют продлить до Бессарабской площади. Об этом заявил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин в Facebook.

"Сейчас реализуется пешеходный Подол - два этапа прошло, осталось еще четыре. Следующий проект планируется на Бессарабской площади. Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться с Крещатика до Бессарабки, путем перекрытия улицы, которая практически вся заполнена припаркованными авто", - рассказал Рахматуллин.

По его словам, этот проект будет реализован в рамках новой стратегии развития города.

Он отметил, что стратегия предполагает, что пешеходы на киевских дорогах станут главными, второе место займут велосипедисты и общественный транспорт, а последнее - автомобилисты.

Фото: facebook.com/kievtransport

Ранее "Страна" сообщала, что в КГГА озвучили стоимость новой лестницы на Пейзажке.

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