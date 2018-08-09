Популярный испанский певец Энрике Иглесиас даст концерт в Киеве уже в сентябре этого года.

Об этом певец сообщил на своей странице в Twitter. Концерт Энрике Иглесиаса запланирован на 30 сентября этого года и пройдет он на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Артист отметил, что продажа билетов начнется в понедельник, 20 августа.

Фото: twitter.com

Напомним, что последний концерт в Украине Энрике Иглесиас прошел в киевском Дворце спорта более 10 лет назад - в ноябре 2007 года.

Ранее "Страна" писала о том, чтот Энрике Иглесиас со сцены прокричал о любви к своим двойняшкам и Анне Курниковой.

Также мы сообщали, что Хулио Иглесиас, благодаря тесту ДНК, узнал что у него девять детей. Одному из них уже 40 лет.