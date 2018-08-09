Украинские налоговики начали проверку официальной налоговой отчетности ФК "Динамо" (Киев) после обнародования экс-игроком клуба своей реальной заработной платы. Об этом сообщает ресурс Спорт.ua. со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины (ГФС).

В частности, бывший полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, в летнюю трансферную кампанию перешедший в бразильский "Сантос", в интервью одному из бразильских изданий озвучил свою зарплату в украинском клубе, назвав сумму в 110 тысяч долларов в месяц. В то время, как официальные зарплаты игроков столичного клуба составляют около 20 тысяч гривен в месяц.

Информацией заинтересовались в ГФС, начав проверку. "Соответствующая информация направлена в Офис крупных налогоплательщиков ГФС для дальнейшего принятия мер налогового контроля", - сообщили налоговики.

"В случае установления фактов нарушений требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, будут приняты меры для их устранения", - заверили в ГФС.

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" и бразильский "Сантос" обменялись футболистами.

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