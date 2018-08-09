Президент Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию относительно Крыма к следующей сессии Генассамблеи ООН. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня мир отмечает Международный день коренных народов мира. Для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства", - сообщил он.

Порошенко отметил, что Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа.

"Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма", - сообщил он.

"Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым - это Украина", - добавил президент. - Мы делаем все, чтобы приблизить то время, когда коренной народ - крымские татары - дальше будут лелеять уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму", - заверил он.

Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что США обнародовали декларацию о непризнании российского Крыма.

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