В результате утреннего обстрела боевиками контрольного пункта "Майорское" был поврежден бронированный "Кугуар", но пропуск граждан уже восстановлен. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

"Повреждения получил бронированный автомобиль "Кугуар" и один из блиндажей, которые там находятся. Около 09:00 пропуск людей был восстановлен", - отметил он.

Также, по его данным, никто из гражданских и пограничников не пострадал.

"К счастью, удалось избежать жертв как среди гражданского населения, так и среди пограничников. Сразу после начала обстрела все были уведены в безопасные места, блиндажи и укрытия", - подытожил Демченко.

Напомним, боевики в 06:25 утра 9 августа обстреляли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения.

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