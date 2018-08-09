США объявили о новом витке санкций против России. Планы американцев уже ударили по российскому фондовому рынку и рублю, как это бывало и раньше. Похожий эффект наблюдался от санкций, введенных в апреле.

Это уже не первый санкционный пакет, который США вводят практически в одиночку, без поддержки Европейского союза. Он в очередной раз обнажает дуализм политики Вашингтона: с одной стороны Трамп, подвергаясь яростной критике, пытается наводить мосты с Москвой, с другой американский Конгресс раз за разом ужесточает отношения с ней.

Не исключено, что новый - и очень жесткий - пакет санкций вводится именно после теплой встречи хозяев Кремля и Белого дома в Хельсинки, чтобы максимально нивелировать ее результаты.

"Страна" разбиралась, в чем хотят ограничить Москву на этот раз и как в Кремле будут этому противостоять.

Санкции №1. "Сокрушительные"

Против Москвы готовят два новых вида санкций. Главный пакет был анонсирован еще 2 августа. Его презентовали шесть сенаторов из обеих правящих партий США.

Документ называется "Защита американской безопасности от агрессии Кремля". В его авторах значатся демократы Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин, а из республиканцев - Линдси Грэм, Кори Гарднер и Джон Маккейн.

В потенциальном законе говорится, что на Россию нужно продолжать давление - в ответ на "продолжающееся вмешательство РФ в американские выборы", пагубное влияние в Сирии, агрессию в Крыму и другую деятельность".

Сенаторы уверены, что все предыдущие санкции потерпели неудачу.

"Текущий санкционный режим потерпел неудачу в сдерживании России от вмешательства в будущие промежуточные выборы 2018 года (выборы, которые состоятся в ноябре в Палату представителей и Сенат - ред.)", - отметил сенатор Грэм.

"Наша цель заключается в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России до тех пор, пока он не прекратит и не будет вмешиваться в избирательный процесс США, не остановит кибератаки на инфраструктуру США, пока Россия не уйдет с территории Украины и не прекратит все усилия по созданию беспорядка в Сирии", - заявил Грэм.

В связи с этим он подчеркнул, что санкции и другие меры, которые предусматривает этот законопроект, "нанесут наиболее сильный удар" по России из всех мер, которые когда-либо вводились. "Эти санкции и другие меры рассчитаны, чтобы отреагировать наиболее решительным образом", - подчеркнул Грэм.

Позже подробности о санкциях раскрыл соавтор из демпартии Бен Кардин. По его словам, речь идет о том, чтобы усилить меры против российских олигархов. В частности, отключить их от банковской системы США.

"Мы можем гораздо более агрессивно взяться за олигархов, которые поддерживают коррупцию Путина. Предложенный законопроект относительно санкций усиливает меры против олигархов, предлагает запрет на использование ими нашей банковской системы. Мы также имеем санкции, наложенные в связи с законом Магнитского, из-за которых олигархи не могут приезжать в США. Отрезав Путина от финансов, мы можем не допустить его враждебных действий", - рассказал законодатель-демократ.

Главный смысл новых санкций

Другие подробности законопроекта, который еще не опубликован на официальных источниках, раскрывает российский "Коммерсант". Он выложил полный текст документа.

Издание утверждает, что главный посыл закона - это объединение всех санкций, и новых, и уже принятых, в единую систему. Она включала бы все антироссийские санкции, вводившиеся отдельными актами, – от "украинских" до "антихакерских". А для мониторинга и отчетности вводится "санкционный координационный офис", который предлагается создать в правительстве.

Еще одна структура - "Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы" - по мысли законодателей, должна бороться с влиянием России в США и в мире. Кроме того сенаторы хотят выделить $250 млн для государств, которые подвергаются тем же атакам - правда, начиная с 2020 года.

Еще один офис будет заниматься вопросами киберпространства.

Что же касается ужесточения конкретных санкций, то здесь планируется несколько нововведений.

Во-первых, документ содержит запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель. То есть - американцам запретят покупать долгосрочные российские облигации, чем затруднят приток средств в казну РФ.

Во-вторых, уже упомянутый сенатором Кардином запрет российским банкам проводить операции через счета в США (то есть любые операции в долларах). Правда, не всем. Подобный запрет может коснуться семи крупнейших российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Также предполагается возможность заморозки их активов.

В-третьих, сенаторы предлагают ужесточить отчетность Белого дома по исполнению санкций и заставить его обновить "кремлевский список" через два месяца после принятия закона (видимо, чтобы у Трампа не было лазеек затянуть этот процесс).

В-четвертых, проект содержит предложение рассмотреть вопрос о признании России "государством, спонсирующим терроризм". Это может стать как первым шагом к введению усиленных санкций, как это было в случае с Ираном, так и к началу кампании по исключению России из числа постоянных членов Совета безопасности ООН.

В-пятых, проект предлагает наказать Россию за якобы отравление Скрипалей в Солсбери и неспособность убедить Асада не применять химическое оружие.

В-шестых, санкции могут грозить любым компаниям мира за сотрудничество с российским нефтегазовым сектором на уровне инвестиций и совместных проектов. Явная попытка удара по Северному потоку-2. Впрочем, в ее успех слабо верится - прошлые такие попытки Евросоюз яростно отбивал и явно он не намерен забрасывать такой проект.

Санкции №2. "За Скрипалей"

Не дожидаясь принятия ограничений, которые прописаны в указанном выше законопроекте, Госдепартамент решил с 22 августа ввести свои санкции по "делу Скрипалей".

Первый их этап подразумевает ограничения на экспорт в Россию и финансовые операции. Ограничения на экспорт включают запрет поставок в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны. В частности, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, испытательном и калибровочном оборудовании для авиационной техники.

Второй этап санкций, который могут ввести через три месяца после первого, включает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты "Аэрофлота" в США и практическое прекращение экспорта и импорта между странами.

Этот этап санкций могут ввести, если Россия не предоставит в отведенный срок "надежных заверений" об отказе использования химического оружия в будущем и не даст согласия на "полевые инспекции объектов экспертами ООН".

Почему после заявлений о санкциях просел рубль

На фоне новостей о новом санкционном пакете рубль упал до уровня ноября 2016 года и превысил 66 рублей за доллар.

Вот, как выглядит биржевой курс доллара к рублю за последние два дня:

Кроме того, на 11% обвалились акции "Аэрофлота", которому могут запретить летать в США. Просели также акции "Сбербанка" и "ВТБ".

Такая реакция рынка связана с двумя санкционными инициативами, пишет РБК со ссылкой на экспертов американского банка Barclay's.

Так, основной угрозой для Москвы в банке называют блокировку активов и счетов российских госбанков в юрисдикции США и запрет на операции с ними для американских институтов. Вторая после нее - это меры против российских долговых бумаг, которые способны обвалить российскую валюту на 15% и прочно закрепить ее выше 70 рублей уже в сентябре, говорят в банке Citigroup.

Обе санкции несут "системные риски для России", утверждают финансисты, объясняя это экспортной ориентированностью российской экономики и как следствие - необходимостью проводить международные расчеты.

"Драконовские меры". Реакция России

В Москве уже начали комментировать возможное введение нового санкционного пакета. Там не особо испугались запрета на покупку российского госдолга.

Благодаря спросу внутренних инвесторов государственные заимствования удастся совершить в полном объеме, сообщили в Минфине России, отметив, что в прошлом инициативы сенаторов ввести санкции против российского госдолга "не имели развития".

В ведомстве надеются, что в США не пойдут на такой шаг и сейчас - ведь американские инвесторы зарабатывают на российских облигациях.

А вот в посольстве РФ в США назвали санкции "драконовскими". Остальные подробности санкционного удара в Москве пока не комментируют.

Что будет делать Москва

По сути, новыми санкциями США могут развеять последние иллюзии России о возможности договориться с Вашингтоном.

Учитывая, что вероятность согласия Москвы на капитуляцию перед США равна нулю, то самым вероятным выходом из ситуации здесь видится ускоренный исход РФ из долларовой системы и дрейф в сторону евро и юаня.

И этот процесс уже идет: Россия высокими темпами избавляется от долговых бумаг США.

Что же касается олигархов, чья собственность может пострадать после введения новых санкций, то здесь видится только один путь - вынужденная национализация их активов. Таким образом американцы сами выталкивают Россию в сферу если не "нового коммунизма", то как минимум государственного капитализма.

Инициативы США понятны - они пытаются заставить олигархов сместить Владимира Путина. "Это термоядерная бомбардировка российской экономики и геноцид всего правящего в РФ класса. Если российские олигархи срочно не скинут Путина, они могут лишиться вообще всего", - формулирует эту мысль российский журналист Иван Яковина (в последние годы живет и работает в Украине) у себя в Facebook.

Однако логика прошлых лет показывает, что Путин может остаться, а крупный олигархат наоборот - исчезнуть в России как класс или как минимум сильно сдать свои позиции.

Санкционная лихорадка может объясняться еще и тем, что Россия, несмотря на ограничения, наращивает объемы международной торговли. Так, товарооборот между Россией и США в январе-июне 2018 года увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Между Россией и ЕС - на 21,5%. А с Китаем торговля выросла на 25,8%.

Поэтому попытка рестарта санкций выглядить как стремление поломать эту динамику. С другой стороны, доля Америки во внешней торговле России едва превышает 4%. Поэтому серьезной просадки внешней торговли вследствие санкций скорее всего не будет.

Тем не менее, усиление противостояния США и РФ не сможет не отразиться на Украине. У Москвы после введения "сокрушительных" санкций останется все меньше поводов сдерживаться на украинском направлении.

"Санкции у них вызывают возбуждение агрессивных настроений. Если помните, они всегда пытаются провести какую-нибудь победоносную войну, и я бы не хотел, чтобы этой войной была Украина", - заявил в своем видеоблоге журналист Александр Дубинский.

Впрочем речь необязательно о военных шагах - вряд ли они вообще могут иметь место до запуска "Северного потока-2". Однако могут быть сделаны новые телодвижения по интеграции в Россию территорий "ЛДНР". Так, уже внесен в Госдуму проект закона о облегчении получения российского гражданства для соотечественников, которые живут в зоне военных конфликтов, который, теоретически, может позволить массово раздать жителям сепаратистских территорий Донбасса российское гражданство. Это прозрачный намек был сделан через несколько дней после первых заявлений о новых санкциях.