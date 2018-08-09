Энергетическая таможня ГФС подала апелляционную жалобу на решение Подольского райсуда Киева об отмене выписанного главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву штрафа в размере 7 млрд гривен. Об этом пишет Enkorr.

Рассмотрение апелляции состоится 15 августа.

Как сообщалось, суд первой инстанции не нашел правонарушений в действиях "Нафтогаза" как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф.

Напомним, штраф выписал начальник Энерготаможни Игорь Пиковский в феврале 2018 года. Таможня обвинила Коболева в том, что он не обеспечил подачу дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в 2015 году, что привело к неуплате НДС на суму 2,3 млрд гривен.

Речь идет о покупках природного газа у "Газпрома" в октябре 2015 года. "Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не пописали акт приема - передачи.

НАК объясняет это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, который несанкционированно поставляются российской компанией на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы "Нафтогаз" не признает и отказывается подписывать выставленный "Газпромом" акт.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обжаловал в Подольский районный суд Киева два постановления Энергетической таможни ГФС о наложении на него персонального штрафа на 7 и 1,3 миллиарда гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" хочет передать функции всех членов правления в руки Коболева.

Также мы сообщали, что известно о достатке главы "Нафтогаза" Коболева.