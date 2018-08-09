В Луганской области 8 августа погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

Отмечается, что автомобиль украинских военнослужащих был подбит из противотанкового ракетного комплекса.

"Вчера вечером в районе города Золотое в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате этой трагедии один наш защитник погиб, еще четверо – получили ранения", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-центре штаба Операции объединенных сил сообщили, что в ходе боевого столкновения один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения, а еще с одним была потеряна связь.

Также в Луганской ОГА сообщили, что за прошедшие сутки и после полуночи противник 10 раз нарушал режим прекращения огня вдоль линии разграничения. В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района применялись 82-мм минометы, БМП, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Новозвановки Попаснянского района открывался огонь из противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Фото: facebook.com/odalug

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