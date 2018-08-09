В Киеве задержали на крупной взятке начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Чиновник спутал сборы и поборы. За уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал $20 тысяч", - написал Луценко. Генпрокурор также опубликовал фотографию, предположительно, сделанную во время задержания чиновника ГФС.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Позже в пресс-службе Нацполиции Украины сообщили, что указанный руководитель одного из департаментов требовал $20 тысяч за содействие в проведении аудита предприятия и его дальнейшем закрытии.

Задержание фигуранта правоохранители провели в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Чиновник ГФС задержан, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Отметим, на сайте ГФС указано, что Департамент налогов и сборов с физических лиц возглавляет Павел Дроняк.

Ранее "Страна" сообщала, что старшую таможенницу киевского аэропорта поймали на взятке в $1200.

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