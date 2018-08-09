В Сумах в состоянии клинической смерти был найден дома 12-летний мальчик с веревкой на шее. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

Врачи "скорой", прибывшие на вызов, восстановили потерпевшему сердцебиение и доставили в реанимацию. Однако, сохранить жизнь мальчику не удалось.

"Несмотря на все усилия медиков, подросток скончался", - уточнили в полиции.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, следователи не обнаружили никаких признаков того, что мальчик совершил самоубийство вследствие так называемых "смертельных" онлайн-игр.

Напомним, ранее часть самоубийств подростков в Украине связывали с так называемой онлайн-игрой "Синий кит", целью которой было доведение игрока до самоубийства.

В последнее время в соцсетях заговорили о другой похожей онлайн-игре, которая появилась в мессенджере WhatsApp под названием "Момо", однако насколько точна эта информация, пока не известно.

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