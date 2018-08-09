Вдова и дочь убитого экс-депутата и чиновника местного горсовета Анатолия Жука пропали в Сумах, сообщает местное издание "Данкор".

Согласно сообщению, об исчезновении Анны Жук в Сумской горотдел полиции заявил один из друзей семьи. Произошло это вчера, 8 августа, около 14:30.

По словам заявителя, вдова Жука вместе с дочерью должна была приехать сначала к свекрови, а затем к нему. Но ни по одному адресу они не появились.

Эту информацию также подтвердил старший инспектор отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Владимир Крупецких.

По его словам, начиная с 14:45 в полицию поступило не одно, а сразу три заявления об исчезновении Анны Жук и ее дочери. В частности, заявления в полицию подали родственники и друзья семьи.

На данный момент правоохранители проводят следственные действия по установлению местонахождения пропавших.

Помимо этого, отмечается, что также исчез водитель Анны Жук Александр Яценко.

Напомним, 2 августа стало известно о смерти 35-летнего лидера общественной организации "Сумчане", бывшего депутата и чиновника Сумского городского совета Анатолия Жука, который неоднократно критиковал и несколько лет подряд судился с местными властями. Его нашел отец во дворе дома в луже крови.

По последней информации прокуратуры, смерть мужчины наступила около 18:00. Его застрелили, когда он спал во дворе своего дома на каремате. Выстрелили в спину, в район сердца и левый висок.

Сейчас официально рассматривается несколько версий убийства: от бытового до заказного или связанного с профессиональной деятельностью погибшего.

Ранее "Страна" сообщала, что что известно об убийстве экс-депутата Анатолия Жука в Сумах.

Также мы писали о том, что полиция рассказала, как продвигается расследование убийства Анатолия Жука в Сумах.