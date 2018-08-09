Курятину для шаурмы, которой массово отравились в Киеве, поставляли в столицу от одного производителя из Житомирской области. Об этом сообщил начальник киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире Радио НВ.

По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд.

Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла - специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.

Напомним, в Киеве произошло массовое отравление шаурмой. На 7 августа количество больных достигло 92 человек, из них 12 детей.

Ранее "Страна" писала о том, что под Львовом из-за отравления госпитализировали уже 26 детей.

Также мы сообщали, что в Киеве обнаружили больше тысячи незаконных точек шаурмы.