Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам плановых проверок вынесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, по результатам проведенной проверки в Министерстве внутренних дел Украины установлено, что ответственные должностные лица министерства, нарушив требования статьи 49 закона "О предупреждении коррупции", не сообщили Национальному агентству о 30 случаях непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций должностными лицами аппарата МВД, предприятий, учреждений, организаций, входящих в сферу управления МВД.

Также были установлены нарушения требований статьи 53 закона в части необеспечения министерством надлежащих условий для осуществления сообщений его работниками о нарушении требований Закона другим лицом через официальный сайт МВД.

Согласно предписанию, НАПК требует устранить выявленные нарушения, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Кроме того, по результатам плановых проверок, проведенных в государственных органах, составлены и направлены в суд 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц. Так, два должностных лица Министерства внутренних дел несвоевременно подали декларации перед увольнением, а начальник Управления "Укртрансбезпеки" в Запорожской области не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Ранее "Страна" писала о том, что в интернете заработал фейковый портал НАПК с очень похожим адресом.

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