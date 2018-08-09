Служители Русской православной церкви сталкиваются с проблемами с получением шенгенских виз через консульство Греции в связи с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом пишет BBC со ссылкой на источники.

"Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", - рассказал источник, близкий к Константинополю.

В то же время в РПЦ и Константинополе заявили, что проблемы с визами у российских церковников связаны с процессом предоставления Томоса УПЦ.

"Константинопольский патриархат борется с русской церковью за влияние в православном мире. У Московского и Константинопольского патриархатов сейчас острые отношения из-за Украины", - рассказал источник, близкий к Синоду РПЦ.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих госслужащих и митрополитов греческой православной иерархии, и попытках получить влияние на Афоне.

Ранее "Страна" писала о том, что сразу после Томоса Филарет угрожает отобрать всю недвижимость у УПЦ.

Также мы сообщали, что в Киевском патриархате теперь ждут рассмотрение Томоса в начале сентября.