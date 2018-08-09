Решение США ввести санкции из-за "дела Скрипалей" , а также информация о подготовке новых, крайне жестких санкций со стороны американцев, существено ослабило курс российского рубля. Впервые с апреля доллар поднялся в цене до 65 рублей, а затем, после объявления о скором введении новых санкций США против России поднялся до 65,69 руб., обновив максимум с ноября 2016 года. Курс евро преодолел отметку в 76 руб., а позднее дошел до отметки 76,26 руб. Также на Лондонской бирже упали в цене бумаги российских компаний. Об этом пишет РБК.

Падение курса рубля эксперты связывают с новостями, которые касаются деталей новых антироссийских санкций США, проект которых разработали сенаторы.

Они позволят закрыть крупнейшим госбанкам России - Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Rosselkhozbank, Promsvyazbank, Vnesheconombank - доступ к любым операциям с долларом США, а также заморозить их активы. Кроме американцы хотят накладывать санкции на компании в любой стране мира за участие в российских энергетических проектах (в первую очередь речь идет о "Северном потоке-2").

Кроме того, вечером 8 августа также стало известно, что США с 22 августа введут против России дополнительные санкции, связанные с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери. Эти ограничения затронут экспорт товаров двойного назначения в Россию. В случае если Россия не предоставит властям США гарантий неприменения химического оружия и не согласится на допуск международных инспекторов, Вашингтон может ввести новые ограничения, которые могут включать, в частности, запрет на полеты "Аэрофлота" в США и отказ в банковских кредитах.

Зарубежные игроки распродают акции российских компаний и облигации федерального займа (ОФЗ). Под влиянием этих продаж рубль обновил многомесячные максимумы, а акции Сбербанка, на балансе которого много облигаций федерального займа, теряют стоимость. При обесценивании этого инструмента у Сбербанка появляется риск возникновения убытка от ценных бумаг, что в конечном итоге может привести к снижению чистой прибыли.

За месяц, прошедший после встречи Трампа и Путина в Хельсинки, сенаторы внесли в конгресс еще пять проектов, которые касаются ограничительных мер против России, в том числе проект о санкциях против Nord Stream 2, американских ИТ-фирм, способствующих цензуре в России, а также законопроект, обязывающий администрацию США исполнять санкции по "закону Магнитского".

Последний раз США ввели санкции против России в апреле. Тогда ограничения коснулись российских чиновников и бизнесменов, по мнению Вашингтона, близких к Кремлю.

Ранее "Страна" писала о том, что в Госдепе США грозят разрывом дипотношений с Россией из-за химического и биологического оружия.

Также мы сообщали, что Россия назвала драконовскими новые санкции США.





