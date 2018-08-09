В среду 8 августа, в Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОК (за который играют украинские легионеры Хачериди и Шахов - Прим.Ред.) и московским Спартаком. К сожалению, поединок был омрачен серьезными инцидентами.

Сначала, перед началом матча, фанаты греческого клуба напали на российских журналистов у входа в пресс-ложу и ограбили некоторых из их. Особенно досталось одному из репортеров, которого несколько раз ударили по лицу. Причем, все это происходило на глазах у стюардов и официальных лиц Спартака, передает Чемпионат.

А затем один из фанатов ПАОК сумел даже прорвался в ложу прессы и попытался спровоцировать новый конфликт. При этом службы безопасности стадиона не слишком активно пытались удержать хулигана.

Однако это не все "заслуги" буйных греческих фанов. Они развернули на трибунах гигантский банер, на котором было написано, что Македония была, есть и будет греческой. Это грубейшее нарушение правил УЕФА, которыми запрещается любое появление политических лозунгов на стадионах. ПАОК будет оштрафован.

Матч ПАОК - Спартак прошел на стадионе "Тумба"и завершился победой хозяев со счетом 3 - 2. Ответный матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов команды проведут в Москве. Игра пройдет на стадионе "Открытие Арена» 14 августа.

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