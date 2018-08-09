США могут ввести ограничения на торговлю с Москвой и даже разорвать дипотношения, если Россия не избавиться от всего химического и биологического оружия. Об этом со ссылкой на источники в Госдепе сообщает The Washington Post.

По словам представителя Госдепа, санкции могут иметь существенное влияние на торговлю с Россией. В частности ограничения могут наложить на предоставление лицензий на отправку отдельных товаров в США.

"Однако если Россия не согласится в течение 90 дней остановить использование всего химического оружия и позволить проверку для подтверждения его ликвидации, дополнительно введеные меры могут прекратить практически всю торговлю между двумя странами, запретить права на посадку для российских авиалиний и привести к приостановке действия дипломатических отношений", - добавил собеседник.

Ранее "Страна" писала о том, что британские банки отказываются открывать счета украинцам из-за санкций "против правящих режимов".

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