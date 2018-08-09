В четверг, 9 августа, в 06:25 утра боевики обстреляли контрольный пункт "Майорское" на линии разграничения. Об этом сообщается на странице пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

"Из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское". Объявлен режим "Красный", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com

Из-за обстрелов пропуск граждан через пункт пропуска "Майорское" временно приостановлен.

Напомним, что за минувшие сутки в районе проведения ООС один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения, еще с одним потеряна связь в ходе боевого столкновения.

Ранее "Страна" писала о том, что командование ООС поздравило бойцов слоганами из российского ролика и объявило, что это был тролинг.

Также мы сообщали, что появилось видео, как украинские вертолеты провели учения на берегу Азовского моря.