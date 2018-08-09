Национальный банк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 9 августа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стоимость доллара составила 26,96 грн. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем эта валюта подешевела на 6 копеек.

Курс евро упал в цене на 10 копеек и составил 31,24 грн.

Курс российского рубля также незначительно снизился и составляет 0,423 грн.

Напомним, в процессе торгов 8 августа котировки доллара проваливались заметно ниже психологического уровня в 27,0 грн./$. Но не смогли там удержаться до конца дня. К закрытию торгов в среду, 8 августа, безналичный курс доллара приподнялся на 2 копейки.

Ранее "Страна" писала о том, что банкиры откатили доллар на 10 копеек и дали новые прогнозы курса на август.