В четверг, 9 августа в Украине ожидается сухая и солнечная погода с переменной облачностью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с. Жарче всего будет на Закарпатье и на юге страны, где воздух прогреется до +30... +32 градусов.

На остальной территории Украины прогнозируют умеренную жару - от +23 до +28 градусов.

В Киеве синоптики сегодня обещают комфортную летнюю погоду без осадков. Температура воздуха на уровне +25... +27 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики признали, что погода в июле была далека от обещанных ими знойных показателей.

Также мы сообщали, что вызванные изменениями климата волны жары могут вызвать рост смертности землян в сотни раз.