Со свадьбы - на больничную койку. В Волынской области отравились 15 человек
По Украине катится волна массовых отравлений некачественными продуктами. Очередное тревожное сообщение пришло из Волынской области. Здесь, после свадебного застолья, на больничные койки угодило пятнадцать человек.
Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава Украины.
"В ходе эпидемического расследования было установлено, что поступившие больные праздновали свадьбу в гостинично-ресторанном комплексе "Усадьба на источниках" в Киверцовском районе Волынской области. Все пострадавшие обратились в Волынскую областную инфекционную больницу с проявлениями острой кишечной инфекции. С целью установления причин возникновения вспышки инфекции и ее ликвидации, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации последствий", - заявили врачи.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве шаурмой отравились уже почти сто человек.