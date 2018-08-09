По Украине катится волна массовых отравлений некачественными продуктами. Очередное тревожное сообщение пришло из Волынской области. Здесь, после свадебного застолья, на больничные койки угодило пятнадцать человек.

Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава Украины.

"В ходе эпидемического расследования было установлено, что поступившие больные праздновали свадьбу в гостинично-ресторанном комплексе "Усадьба на источниках" в Киверцовском районе Волынской области. Все пострадавшие обратились в Волынскую областную инфекционную больницу с проявлениями острой кишечной инфекции. С целью установления причин возникновения вспышки инфекции и ее ликвидации, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации последствий", - заявили врачи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве шаурмой отравились уже почти сто человек.