Пятнадцать человек пострадали в результате крупного ДТП, которое прозошло 8 августа около 21:30, недалеко от Днепра (в районе села Первомайское). Автобус завода "Интерпайп" с пассажирами перевернулся после столкновения с автомобилем Opel. Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Фото: facebook.com

Автобус с 14 пассажирами двигался в сторону Синельниково, а Opel ехал в направлении Днепра. Правоохранители уточняют, что авария произошла из-за того, что Opel выехал на встречную полосу. После столкновения заводской автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок.

Позже Андрей Кульбач уточнил, что в ДТП пострадали 15 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Напомним, за последние двое суток это уже вторая авария под Днепром с участием пассажирского автобуса. 7 августа два человека погибли и 13 пострадали при столкновении автомобиля Audi и автобуса с пассажирами на Полтавской трассе.

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