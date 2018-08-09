В четверг, 9 августа в Запорожье пройдет матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы между луганской Зарей и португальской Брагой.

Для обеспечения общественной безопасности в Запорожье в усиленном режиме будут работать 406 сотрудников всех служб полиции области. Также к охране общественного порядка будут привлечены 130 военнослужащих Нацгвардии Украины.

Об этом передает пресс-служба областной полиции.

"Также во время футбольного матча на стадионе "Славутич - Арена" и прилегающей к нему территории будут работать группы превентивной коммуникации, к которым граждане могут обратиться в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Правоохранители призывают болельщиков не нарушать порядок, быть толерантными и терпимыми к взглядам и спортивным предпочтениям друг друга. В случае же возникновения каких - либо противоправных ситуаций следует обращаться за помощью к полицейским или звонить по номеру 102", - добавили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в ответ на заявления Хацкевича, что "Шахтер - не украинская команда", "горняки" напомнили ему о рейтинге УЕФА и очках в национальную копилку.