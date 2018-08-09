Во время паспортного контроля на КПП Плетеневка украинские пограничники обнаружили, что у гражданки Армении, ехавшей в рейсовом автобусе "Киев - Волгоград", просрочен загранпаспорт. Женщина попыталась решить проблему предложив пограничникам $100, но этот трюк не сработал.

Об инциденте сообщает Интерфакс - Украина.

"Чтобы стражи границ помогли женщине в пересечении границы по недействительному документу, она предложила пограничникам денежное вознаграждение в размере 100 долларов. Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт ее дачи задокументировали и после составления всех необходимых документов передали гражданку сотрудникам Национальной полиции", - уточнили в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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