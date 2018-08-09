После того как российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова относительно стабильное, сестра узника фактически дезавуировала ее слова.

Наталья Каплан, двоюродная сестра Сенцова заявила "Громадському", что он в таком состоянии, что

что за ним нужно срочно отправлять медицинский самолет.

"Его опасно перевозить даже обычным пассажирским самолетом, а если его хотят отправить по этапу, так называемым "столыпинским поездом", то он там точно не выживет. Я хорошо знаю Олега, и если он жалуется, а сейчас он жалуется и предполагает трагический конец, то могу сказать, что все очень плохо и это можно умножать на 100, потому что Олег из тех, кто не говорит, что ему плохо - до последнего", - рассказала сестра Сенцова.

Напомним, что украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает уже 87-й день.

Ранее "Страна" сообщала, что у Сенцова замедлился пульс до 40 ударов в минуту.