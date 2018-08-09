В четверг, 9 августа два украинских клуба проведут свои первые поединки в третьем квалифайне Лиги Европы. ФК Мариуполь в Одессе примет французский клуб Бордо. Начало поединка в 20.00. В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1.

А вот луганская Заря сыграет в Запорожье с португальской Брагой. Начало матча в 21.30 и в прямом эфире встречу будет транслировать телеканал 2+2.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Браги Абел Феррейра заявил, что с уважением относится и к сопернику и к городу.



"Мы относимся с большой симпатией к городу на речке. Но посмотреть Запорожье нам не удалось, потому что мы приехали сюда работать.



Что касается Зари, то это очень сильная команда. Считаем, что нас ждет встреча с очень достойным соперником, в составе которого есть сильные игроки. Плюс много болельщиков придут поддержать Зарю, что может сказаться позитивно на состоянии футболистов. Мы сыграем с командой, которая имеет опыт выступлений в подобных соревнованиях. Команда входит в топ-четверку чемпионата Украины. Наверняка, нам будет непросто, но мы готовы к трудностям", - рассказал Феррейра, передает официальный сайт луганчан.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что Хацкевич рассказал, как игроков кусали осы и почему Динамо упустило победу против Славии.

Также мы сообщали, что в ответ на заявления Хацкевича, что "Шахтер - не украинская команда", "горняки" напомнили ему о рейтинге УЕФА и очках в национальную копилку.