Послет того как Белый дом объявил о планах ввести с 22 августа новые санкции против России из-за отравления ядом Новичок Сергея и Юлии Скрипалей, посольство РФ в США выступило с заявлением.

Российские дипломаты назвали новые санкции драконовскими и предложили Госдепартаменту предать гласности переписку по расследованию дела Cкрипалей.

Об этом передает ТАСС.

"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российский Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против подданого Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало.

На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России. Мы напомнили принципиальные подходы к событиям в Великобритании, которые посольство излагало в соответствующих письмах в Госдепартамент. Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных. Предложили предать гласности переписку по этому вопросу. Ответа пока не последовало", - говорится в заявлении посольства.

Ранее "Страна" сообщала, что США вернули санкции против Ирана.

Также мы рассказывали, что экс-посол США в России заявил, что его научную карьеру погубили антизападные санкции Кремля.