Военно - воздушные силы Израиля совершили мощный авианалет на сектор Газа. Крупной воздушной атаке подверглись около ста стратегических военных целей в секторе Газа. Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на РИА Новости.

"Авиационный удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел боевиками территории Израиля, совершенный из сектора Газа в течение вечера и ночи", - заявили в пресс-службе министерства обороны Израиля.

Военные Израиля заявили, что в результате авиаудара были уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты боевиков.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль угрожает Ирану войной на море, если Тегеран решит перекрыть поставки нефти.

Также мы рассказывали, что Израиль атаковал три поста сирийской армии из-за залетевшего беспилотника.